Video Haber İstanbul’da “Kuyu-26” Operasyonu: Organize suç örgütüne ağır darbe
İstanbul’da “Kuyu-26” Operasyonu: Organize suç örgütüne ağır darbe

İstanbul’da “Kuyu-26” Operasyonu: Organize suç örgütüne ağır darbe

19.09.2024 | 09:58

İstanbul’da, emniyet birimlerince düzenlenen “kuyu-26” operasyonunda, liderliğini yurt dışında firari olan Abdurrahman Ay’ın yaptığı organize suç örgütüne büyük bir darbe indirildi.

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