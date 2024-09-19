İstanbul’da “Kuyu-26” Operasyonu: Organize suç örgütüne ağır darbe

İstanbul’da, emniyet birimlerince düzenlenen “kuyu-26” operasyonunda, liderliğini yurt dışında firari olan Abdurrahman Ay’ın yaptığı organize suç örgütüne büyük bir darbe indirildi.