İstanbul’da lüks cipe silahlı saldırı kamerada | Video

Kağıthane’de motosikletli saldırganlar tarafından seyir halindeki lüks cipe silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anı kameralara yansırken, yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, dün saat 14.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi Osman Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde lüks cip ile seyir halinde 4 kişi, sokak girişinde bekleyen motosikletli kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu cipteki Can D. ve Ergin G. yaralandı. Olayın ardından saldırgan kendisini sokakta bekleyen arkadaşının motosikletine binerek olay yerinden kaçtı. Yaralılar ise taksiyle özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.