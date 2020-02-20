İstanbul’da lüks rezidansa uyuşturucu baskını | Video

İstanbul’da lüks sitede ev kiralayarak uyuşturucu satışı yapan şahıs, polisin operasyonuyla yakalandı. Torbacı diye tabir edilen şahsın evinde ve otomobilinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, hassas terazi, tabanca ve bir miktar para ele geçirildi. Polisin yaptığı operasyon anları kameraya yansıdı.