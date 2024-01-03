Video Haber İstanbul’da metrobüsün üstünde yolculuk yaptı: O anlar kamerada
İstanbul’da metrobüsün üstünde yolculuk yaptı: O anlar kamerada

İstanbul’da metrobüsün üstünde yolculuk yaptı: O anlar kamerada

03.01.2024 | 17:36

İstanbul’da bir vatandaş metrobüsün üstünde yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk yapan şahıs yakalanırken o anlar kameralar tarafından kaydedildi.

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