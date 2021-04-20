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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT)'in ortak çalışması sonucunda terör örgütü DEAŞ'a gerçekleştirilen operasyonda 14 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile MİT, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı şüphelilerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürüttü. Yapılan çalışma sonucunda kimlik ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul'da 4 ilçede 8 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 14 yabancı uyruklu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyete götürülürken operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.