İstanbul'da motosikletlilerin ölümden döndüğü "makas" terörü kamerada | Video
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Yenikapı-Bakırköy sahil yolunda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, otomobilin “makas” atması sonucu ölümden döndü. Maddi hasarın oluştuğu o anlar kask kamerasına yansırken, motosikletlinin tepki gösterdiği sürücü suçlusun diyerek karşılık verdi Beşiktaş’ta kameralara yansıyan görüntüde ise ise panelvan araç sürücüsü süratli şekilde motosikletlilerin arasından makas attığı görülüyor.