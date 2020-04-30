İstanbul'da motosikletlilerin ölümden döndüğü "makas" terörü kamerada | Video

Yenikapı-Bakırköy sahil yolunda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, otomobilin “makas” atması sonucu ölümden döndü. Maddi hasarın oluştuğu o anlar kask kamerasına yansırken, motosikletlinin tepki gösterdiği sürücü suçlusun diyerek karşılık verdi Beşiktaş’ta kameralara yansıyan görüntüde ise ise panelvan araç sürücüsü süratli şekilde motosikletlilerin arasından makas attığı görülüyor.