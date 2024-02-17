İstanbul'da 'Narkogüç-50' operasyonları: 167 tutuklama | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘Narkogüç-50’ operasyonları çerçevesinde İstanbul’da gözaltına alınan bin 663 şüpheli sokak satıcısından 167’sinin tutuklandığını bildirdi.
OPERASYONU İCRA EDEN GÜVENLİK GÜÇLERİNE TEŞEKKÜR
Operasyonda emeği geçen güvenlik güçlerine teşekkürlerini ileten Bakan Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; uyuşturucu tacirlerini teröristlerden farklı görmüyoruz. Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.
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