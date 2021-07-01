İstanbul’da PKK operasyonu: Eylem arayışındaki 2 şüpheli yakalandı | Video

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonda eylem arayışında olduğu ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında bir çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet yürüttükten sonra Suriye kırsal alanından Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen ve İstanbul'da saklandıkları şeklinde bilgiler elde edilen örgüt üyeleri ile PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketinde (DGH) Esenyurt'ta faaliyet gösterdikleri belirlenen bazı şüphelileri takibe alan terör polisi, gece saatlerinde harekete geçti. Örgüt adına eylem arayışı içerisinde olabilecekleri değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul'un 4 ayrı ilçesinde 4 farklı adrese yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

Yakalanan 2 örgüt üyesi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.