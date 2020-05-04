İstanbul'da polislerden ikizlere pastalı doğum günü sürprizi | Video
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İstanbul'da Vefa Sosyal Destek Hattı'nı arayan sağlık çalışanı Esra Urfalıoğlu ikiz çocuklarının doğum günü olduğunu söyledi. Polisler ikizlere pastalı doğum günü sürprizi yaptı.