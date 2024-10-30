İstanbul'da sahte kimlik ve pasaport basan şebekeye baskın anı kamerada
İstanbul’da göçmenlere ve terör örgütü üyelerinde kurdukları atölyelerle sahte pasaport ve kimlik düzenleyen çete çökertildi. Başakşehir ve Kağıthane ilçelerinde 13 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, sahte belge atölyelerinde 63 farklı ülkeye ait 5 bin 258 sahte kimlik kartı ve sürücü belgesi ile 29 ülke için düzenlenmiş bin 282 sahte pasaport ele geçirildi.
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