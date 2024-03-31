İstanbul’da sandıklar kapandı, oy sayımı başladı | Video 31.03.2024 | 17:20 İstanbul’da saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi sona erdi. Sandıklardaki oyların sayımına başlandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sabah 08.00'de oy verme işlemleri başlamıştı. 17.00 itibariyle oy verme işlemi sona erdi. Sandıklardaki oyların sayımına başlandı. 32 ilde ise sabah saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi 16.00'de sona ermişti.