Video Haber İstanbul’da servis minibüsü küle döndü | Video
İstanbul’da servis minibüsü küle döndü | Video

İstanbul’da servis minibüsü küle döndü | Video

19.12.2022 | 20:33

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İstanbul’da servis minibüsü küle döndü.

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