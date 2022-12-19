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OTOMATİK OYNAT
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Cizre’de 4 Kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 19.12.2022 | 20:35
00:08
İstanbul’da servis minibüsü küle döndü | Video 19.12.2022 | 20:33
05:19
Kerem Alkin | 2023 için 5 temel 'küresel risk' 19.12.2022 | 16:54
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Mehmet Barlas | "Kılıçdaroğlu'na Saraçhane kumpası" 19.12.2022 | 14:34
04:09
Melih Altınok | Seçim 14 Mayıs'ta mı? 19.12.2022 | 14:31
03:07
Hasan Basri Yalçın | Yaptırım savaşları 19.12.2022 | 14:29
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Sisin etkisi kaza getirdi | Video 19.12.2022 | 00:02
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Mersin’de çıkan ev yangınında bir kişi öldü | Video 18.12.2022 | 23:00
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Başkan Erdoğan, Dünya Kupası finali için Katar'a gitti | Video 18.12.2022 | 15:16
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Bahçeli'yi karşılamaya binlerce araç gitti | Video 18.12.2022 | 15:15
06:48
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Melih Altınok | Muhalefetin istikbali Erdoğan’ın mazisi 17.12.2022 | 16:32
İstanbul’da servis minibüsü küle döndü.