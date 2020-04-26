İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında çamurlu plakalı araçla kaçan hırsızların yakalanma anı kamerada | Video

İstanbul Kağıthane’de trafik ekipleri korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında trafikte çamurlu plakayla seyreden aracın peşine düştü. Aracı durduran polis, hırsızlığa gittikleri öğrenilen şüphelileri kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye gezen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, akşam saatlerinde Sanayi Caddesi üzerinde plakası çamurla kapatılan bir aracın seyrettiğini gördü. Şüphe üzerine peşine düşen polis ekipleri, bir süre sonra aracı durdurdu. Durdurulan araçtaki 3 şüpheliyi indiren polis, içeride bir süre arama yaptı.



Hırsızlığa giderken kıskıvrak yakalandılar

Yapılan aramalarda hırsızlıkta kullanılan bir takım araç ve gereçler ele geçirildi. Malzemelere polis tarafından el konulurken, şüphelilerin ise Genel Bilgi Tarama(GBT) sorguları yapıldı. Hırsızlık suçlarından emniyette kaydı olduğu öğrenilen şahıslar, kelepçelenerek gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahısların, korona virüs salgınına rağmen hırsızlık yapmaya gittikleri öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.