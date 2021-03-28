Video Haber İstanbul’da ‘Süper Solucan Ay’ manzarası | Video

İstanbul’da ‘Süper Solucan Ay’ manzarası | Video

İstanbul’da ‘Süper Solucan Ay’ manzarası | Video
28.03.2021 | 23:08

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Dünyanın uydusu Ay’ın daha büyük ve daha parlak göründüğü ‘Süper Solucan Ay’, İstanbul’da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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