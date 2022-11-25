Video Haber İstanbul’da suya yüzde 25 oranında zam yapıldı | Video
İstanbul’da suya yüzde 25 oranında zam yapıldı | Video

İstanbul’da suya yüzde 25 oranında zam yapıldı | Video

25.11.2022 | 08:39

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da suya yüzde 25 oranında zam yapıldı | Video 07:01
İstanbul’da suya yüzde 25 oranında zam yapıldı | Video 25.11.2022 | 08:39
Durdurulan otobüslerde KADES uygulaması | Video 01:31
Durdurulan otobüslerde KADES uygulaması | Video 24.11.2022 | 23:12
Rusya’da silahlı saldırgan sokak ortasında dehşet saçtı: 4 ölü | Video 00:56
Rusya'da silahlı saldırgan sokak ortasında dehşet saçtı: 4 ölü | Video 24.11.2022 | 22:45
Emine Erdoğan ile çocuklar arasında yüzleri gülümseten diyalog: Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede? | Video 00:16
Emine Erdoğan ile çocuklar arasında yüzleri gülümseten diyalog: Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede? | Video 24.11.2022 | 21:55
Ukrayna’da yıkılan stratejik Antonovski Köprüsü görüntülendi | Video 03:29
Ukrayna’da yıkılan stratejik Antonovski Köprüsü görüntülendi | Video 24.11.2022 | 21:20
Mersin’de motoru alev alan araç cayır cayır yandı | Video 00:09
Mersin’de motoru alev alan araç cayır cayır yandı | Video 24.11.2022 | 21:18
SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Batı’ya sert tepki: Bu dil terör dilidir | Video 47:09
SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Batı'ya sert tepki: Bu dil terör dilidir | Video 24.11.2022 | 20:27
Karkamış halkından Ümit Özdağ’a soğuk duş! İlçeden kovdular | Video 00:48
Karkamış halkından Ümit Özdağ'a soğuk duş! İlçeden kovdular | Video 24.11.2022 | 20:59
Başkan Erdoğan sinyali vermişti! Eller tetikte SMO talimat bekliyor | Video 00:49
Başkan Erdoğan sinyali vermişti! Eller tetikte SMO talimat bekliyor | Video 24.11.2022 | 16:31
Son Dakika: Suriye’ye kara harekatı ne zaman? Bakan Akar AK Parti MKYK’da sunum yapacak | Video 02:49
Son Dakika: Suriye'ye kara harekatı ne zaman? Bakan Akar AK Parti MKYK’da sunum yapacak | Video 24.11.2022 | 16:16
Okan Müderrisoğlu | Çembere al, temizle, Suriye ile kontrol et! 04:56
Okan Müderrisoğlu | "Çembere al, temizle, Suriye ile kontrol et!" 24.11.2022 | 16:16
Mehmet Barlas | Kentsel dönüşüm Düzce’deki faciayı önledi 03:38
Mehmet Barlas | Kentsel dönüşüm Düzce'deki faciayı önledi 24.11.2022 | 16:09
Hasan Basri Yalçın | Normalleşme tartışmalarının sığ ve gerçek dışı zemini 04:38
Hasan Basri Yalçın | Normalleşme tartışmalarının sığ ve gerçek dışı zemini 24.11.2022 | 16:07
AK Parti TikTok’ta! İşte ilk paylaşım | Video 00:23
AK Parti TikTok'ta! İşte ilk paylaşım | Video 24.11.2022 | 16:01
Mahmut Övür | İmamoğlu il binasını bastı mı? 04:12
Mahmut Övür | İmamoğlu il binasını bastı mı? 24.11.2022 | 16:03
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan HDP’ye sert tepki: Öğretmenimize eli kalkanın her şeyini darmadağın ederiz | Video 20:21
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan HDP'ye sert tepki: "Öğretmenimize eli kalkanın her şeyini darmadağın ederiz" | Video 24.11.2022 | 15:22
Milyonluk vurgun yapan şebeke yakayı ele verdi | Video 00:48
Milyonluk vurgun yapan şebeke yakayı ele verdi | Video 24.11.2022 | 00:15
Dünyanın ilk engelli astronotu Avrupa Uzay Ajansı’na seçildi | Video 02:59
Dünyanın ilk engelli astronotu Avrupa Uzay Ajansı’na seçildi | Video 23.11.2022 | 23:04
Düzce depremi Marmara depremini tetikler mi? Uzman isim A Haber’de iki ili işaret etti | Video 03:54
Düzce depremi Marmara depremini tetikler mi? Uzman isim A Haber'de iki ili işaret etti | Video 23.11.2022 | 22:51
Başkan Erdoğan’dan, Küba Devlet Başkanı Bermudez’e tarihi hediye | Video 02:51
Başkan Erdoğan'dan, Küba Devlet Başkanı Bermudez'e tarihi hediye | Video 23.11.2022 | 22:42

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Kasım ayı toplantısının beşinci oturumu Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı’nda yapıldı. Toplantıda, İSKİ’nin su fiyatlarına yüzde 45 oranında zam teklifi revize edilerek AK Parti grubunun yüzde 25’lik zam teklifi kabul edildi. Böylece suya yüzde 25 oranında zam geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Kasım ayı toplantısının beşinci oturumu Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. İSKİ Olağan Genel Kurulu, Saraçhane'deki İBB Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleşen oturumda, İSKİ Genel Müdürlüğünün, İSKİ su ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri konuşuldu. İSKİ'nin teklifinde suya, yüzde 45 oranında zam teklifi yapıldı. İSKİ'nin teklifinde konut 1. kademede konut başına 15 metreküpe kadar 11,69 liraya yüzde 45 oranında artışla 16,95, iş yeri 1. kademede 31,44 liraya yüzde 25 artış yapılarak 39,30 lira olması teklif edildi. Yapılan teklif revize edilerek AK Parti gurubunun yüzde 25'lik zam teklifi kabul edildi.

Böylece İstanbul'da suya yüzde 25 zam geldi. AK Parti Meclis üyesi Hidayet Erdöl, toplantıda söz alarak tekliflerini okudu. Erdöl, konut 1. Kademede konut başına 15 metreküpe kadar 11,69 liranın yüzde 25 oranında artışla 14,61 lira olmasını teklif etti. Erdöl yeni tarifeyi açıkladı. Buna göre konutlarda 0-15 metreküp arası 1. kademe birim fiyatının 11.69 TL'den 14.61 TL'ye 16-30 metreküp arası 2. kademe birim fiyatının 17.56 TL'den 21.95 TL'ye çıkarılması uygun bulundu. Yapılan teklif mecliste oybirliğiyle kabul edildi. Buna göre suya yüzde 25 zam yapıldı. Yeni zamlar 1 Aralık'tan itibaren faturalara yansımaya başlayacak. Zam teklifinin ardından İSKİ'nin 2023 yılı bütçesi konuşuldu. İSKİ'nin 2023 yılı bütçesi 32 milyar 836 milyon lira teklifi sunuldu. Teklif mecliste onaylandı.

"İSKİ'NİN BATIRILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"
İSKİ'nin batırılmasına müsaade etmeyeceklerini dile getiren AK Parti Meclis üyesi Seçkin Turan, "İSKİ üç buçuk yılda elindeki bilgiyi kapasiteyi nasıl kullanmıştır. Suyun geleceğine dair ne gibi katkılar sunmuştur. Yeni içme suyu kaynakları tespit etmiş midir? Atık su arıtma kapasitesi arttırılmış mıdır? 2023'te İstanbul'daki bütün atık suların yüzde 95'i ileri biyolojik arıtılmış olacaktır. AK Parti kendi döneminde yeten İSKİ bugün borç alır hale gelmiştir. Suyu ucuzlatacağını vadetmesine rağmen çok pahalı oldu. Seçimlerde yönetimin başına geçinde ilk genel kurulda yüzde 80 zam talebinde bulundu. Biz İSKİ'nin batırılmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

"SUDA ANORMAL BİR ARTIŞ VAR"
İSKİ'deki kayıp sudan bahsederek terfi merkezlerinden basılan temiz su miktarının geçmiş yıllara oranla anormal şekilde arttığını, şebekeye verilen su miktarının aynı kaldığının iki yıldır görüldüğünü belirten Turan, "Suda anormal bir artış var. İSKOM çalıştırılmadığından dolayı ya da çalıştırılamadığından dolayı burada 336 milyon metreküp su kaybı var. Enerjisi ödenmiş, enerji miktarının parası ödenmiş, su temizlenmiş, o dönemki bedeli 2 milyar şu anki bedeli 4 milyar lira olan su kaybı var. Bunun acilen giderilmesini bir an önce vatandaşımızın parasını cebinde kalmasını bunlar giderildiğinde de elektrikle ilgili üretim yatırımı yapılmadığından elektrik fiyatları arttı. 32 milyar 836 milyon tahmini gider bütçesini 10 milyar 650 milyon liralık kısmı sermaye giderleridir. Bu da bütçenin yüzde 32,42'sini oluşturmaktadır. Son 5 yıllık dönemde sermaye giderlerinin bütçedeki payı ortalama yüzde 46'dır. 2023 tahmini bütçesinde sermaye giderlerindeki payın yüzde 32'ye düşürüldüğü görülmektedir. Sermaye giderlerini incelediğimizde içindeki yeni yatırımlara ayırılan pay son 5 yılda yüzde 30 iken bu gün yüzde 18 olarak yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA