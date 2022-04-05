Video Haber İstanbul'da suya yüzde 29 zam yapıldı | Video
İstanbul'da suya yüzde 29 zam yapıldı | Video

İstanbul'da suya yüzde 29 zam yapıldı | Video

05.04.2022 | 18:16

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İstanbul'da suya zam geldi. Konutta kullanılan suyun birim fiyatı 8.33 Liraya yükseldi.

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