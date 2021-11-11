İstanbul'da terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ'a operasyon | Video

İstanbul’da radikal terör örgütleri; El Kaide/HAD ve DEAŞ’a yönelik 11 ilçede düzenlenen operasyonlarda, yabancı uyruklu 9 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aşı uç radikal terör örgütleri El Kaide/HAD ile DEAŞ saflarında bulunan kişilerle irtibatı olan ve örgütsel faaliyetlerde yer alan kişilerin tespitine yönelik yeni bir çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takibini sürdüren güvenlik güçleri, İstanbul'da bu sabah 11 ayrı ilçede belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Peş peşe yapılan baskınlarda DEAŞ ve El Kaide HAD grubuyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan tamamı yabancı uyruklu 9 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri devam ederken, örgüt üyelerinin Türkiye'deki bağlantıları ve irtibatlı oldukları kişiler araştırılıyor.