Video Haber İstanbul'da ulaşım krizi! Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler aksadı | Video
İstanbul'da ulaşım krizi! Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler aksadı | Video

İstanbul'da ulaşım krizi! Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler aksadı | Video

26.10.2021 | 22:05

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İlham Aliyev’den Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Öyle bir cevap verdi ki... | Video 00:48
İlham Aliyev'den Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Öyle bir cevap verdi ki... | Video 26.10.2021 | 22:21
İstanbul’da ulaşım krizi! Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler aksadı | Video 00:45
İstanbul'da ulaşım krizi! Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler aksadı | Video 26.10.2021 | 22:05
Son dakika: 26 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video 01:29
Son dakika: 26 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video 26.10.2021 | 22:00
Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan: CHP, HDP’nin elinde adeta rehin bir partidir | Video 02:59
Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan: CHP, HDP’nin elinde adeta rehin bir partidir | Video 26.10.2021 | 21:19
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den ortak açıklama | Video 18:10
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den ortak açıklama | Video 26.10.2021 | 19:44
SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyası için en önemli faktördür | Video 02:38
SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyası için en önemli faktördür | Video 26.10.2021 | 19:31
Son dakika: CHP ve HDP ’Hayır’ dedi! Suriye-Irak Tezkeresi TBMM’den geçti | Video 06:17
Son dakika: CHP ve HDP 'Hayır' dedi! Suriye-Irak Tezkeresi TBMM'den geçti | Video 26.10.2021 | 18:51
Son dakika! MSB duyurdu: Zap bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi | Video 00:25
Son dakika! MSB duyurdu: Zap bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi | Video 26.10.2021 | 18:08
Başkan Erdoğan Azerbaycan’da | Video 08:58
Başkan Erdoğan Azerbaycan'da | Video 26.10.2021 | 16:29
Son Dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli’den açıklamalar... 50:18
Son Dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den açıklamalar... 26.10.2021 | 11:42
Son Dakika: Devlet Bahçeli’den Osman Kavala’ya tepki: Kavala Soros’un kuryesidir! 01:47
Son Dakika: Devlet Bahçeli'den Osman Kavala'ya tepki: Kavala Soros'un kuryesidir! 26.10.2021 | 12:08
Yunanistan’da kaos! Polis şiddetine karşı halk sokaklara döküldü | Video 04:16
Yunanistan'da kaos! Polis şiddetine karşı halk sokaklara döküldü | Video 26.10.2021 | 00:26
Ürdün’de kontrolden çıkan araç pazar yerine daldı: 1 yaralı | Video 00:15
Ürdün'de kontrolden çıkan araç pazar yerine daldı: 1 yaralı | Video 25.10.2021 | 23:33
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için mevlit okundu | Video 02:59
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için mevlit okundu | Video 25.10.2021 | 23:22
Akşener’den akıllara zarar sözler: Ablam Ekrem İmamoğlu’nun yüzünde rabbi yesir görmüş | Video 01:33
Akşener'den akıllara zarar sözler: Ablam Ekrem İmamoğlu'nun yüzünde rabbi yesir görmüş | Video 25.10.2021 | 21:56
Rusya’da 5 katlı binada doğal gaz patlaması | Video 02:57
Rusya'da 5 katlı binada doğal gaz patlaması | Video 25.10.2021 | 20:16
Kabine toplantısı sona erdi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Video 36:45
Kabine toplantısı sona erdi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 25.10.2021 | 20:15
İstanbul’da trafik yoğunluğu | Video 01:56
İstanbul’da trafik yoğunluğu | Video 25.10.2021 | 18:26
Ardahan- Sahara Geçidi’nde kar ve tipi etkili | Video 02:50
Ardahan- Sahara Geçidi'nde kar ve tipi etkili | Video 25.10.2021 | 18:15
Rick Kasırgası Meksika’da karaya ulaştı | Video 01:40
Rick Kasırgası Meksika’da karaya ulaştı | Video 25.10.2021 | 17:30

İstanbul'da halk otobüsleri ve metrobüslerde çıkan sorun vatandaşları mağdur ederken, bu sorunun önüne bir türlü geçilemedi. Ulaşımda yaşanan aksaklıklar her gün haberlere konu olurken, son olarak Yenikapı-Kirazlı M1B Metro Hattı'nda teknik arıza yaşandı. Bir vatandaş o anları kayıt altına alırken, o sırada metroda bulunan insanların yürüyerek durağa ulaşmaya çalıştığı görüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA