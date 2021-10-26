İstanbul'da ulaşım krizi! Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler aksadı | Video

İstanbul'da halk otobüsleri ve metrobüslerde çıkan sorun vatandaşları mağdur ederken, bu sorunun önüne bir türlü geçilemedi. Ulaşımda yaşanan aksaklıklar her gün haberlere konu olurken, son olarak Yenikapı-Kirazlı M1B Metro Hattı'nda teknik arıza yaşandı. Bir vatandaş o anları kayıt altına alırken, o sırada metroda bulunan insanların yürüyerek durağa ulaşmaya çalıştığı görüldü.