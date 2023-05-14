İstanbul'da utanç verici görüntüler: Giyimini beğenmediği gençlere küfrederek saldırdı! | Video
İstanbul'da bir maganda metroda bulunan iki gence giyiminden ötürü önce ağır küfürlerde bulundu ardından "Türkiye'den git" diyerek yumruklarla saldırdı. Skandal olaya vatandaşlar sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:14
07:55
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İtalya’yı ziyaret etti | Video 13.05.2023 | 23:28
02:35
01:28
01:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim programını Ayasofya'da sonlandırdı | Video 13.05.2023 | 22:13
02:52
İsrail savaş uçakları Gazze’de sivillerin evlerini bombaladı | Video 13.05.2023 | 21:49
08:00
01:19
Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü | Video 13.05.2023 | 21:21
01:07
Tren garındaki vagonlarda yüksek gerilime kapıldı | Video 13.05.2023 | 20:47
04:04
Afyonkarahisar'da 2 aracın kundaklandığı anlar kameralara yansıdı | Video 13.05.2023 | 18:21
00:34
Rusya'nın Ukrayna sınırında savaş uçağı ve helikopter düştü: 2 ölü | Video 13.05.2023 | 18:22
53:51
Başkan Erdoğan'dan Kasımpaşa'da önemli açıklamalar | Video 13.05.2023 | 17:03
00:14
00:46
17:56
50:51
45:13
04:53
Salih Tuna | Kime oy verelim? 13.05.2023 | 12:44
00:41