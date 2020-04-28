İstanbul’da vatandaş denizle buluştu, polis anında böyle engelledi | Video

İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Küçükçekmece Menekşe sahiline akın ederek denizle buluşan vatandaşlara polis ekipleri anında müdahale etti. Öte yanan sahilin açıklarında yüzen Yunus balıkları ise görsel şölen oluşturdu. Yeni tip korona virüsün yayılımını engellemek için 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulamaya konulan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dün sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından İstanbul’da vatandaşlar cadde ve meydanlarda kalabalıklar oluşturdu. Banka önlerinde metrelerce kuyruk oluştuğu görüldü.