İstanbul'da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı | Video

İstanbul’da etkili olan yağış ve okulların ara tatile girmesi nedeniyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90’a ulaştı. Trafik akışı, bazı yerlerde ise durma noktasına geldi.