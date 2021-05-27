Video Haber İstanbul’da yakalanan DEAŞ’ın sözde komutanı hakkında 27 yıl hapis istendi | Video

İstanbul’da yakalanan DEAŞ’ın sözde komutanı hakkında 27 yıl hapis istendi | Video

İstanbul’da yakalanan DEAŞ’ın sözde komutanı hakkında 27 yıl hapis istendi | Video
27.05.2021 | 15:45

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İstanbul'da yakalanan silahlı terör örgütü DEAŞ’ın sözde komutanı Ahmed Süleyman İbni Muhammed hakkında, 27 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

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İstanbul'da yakalanan silahlı terör örgütü DEAŞ'ın sözde komutanı Ahmed Süleyman İbni Muhammed hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık İbni Muhammed'in DEAŞ Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle soruşturma işlemlerine başlandığı aktarıldı. İddianamede, şüpheliye ait incelenen dijital materyallerde, çok sayıda infaz görüntüleri ve canlı bomba yeleği ile fotoğrafının olduğu tespit edildiği aktarıldı.

İddianamede şüpheli İbni Muhammed'in, savcılı aşamasında alınan ifadesine yer verildi. IŞİD Terör Örgütü'ne katılmak ve Suriye'ye geçmek için temin ettiği sahte pasaport ile 2014 yılında ilk kez İstanbul'a geldiğini söyleyen İbni Muhammed'in, "Burada 1 gün kaldıktan sonra yasadışı yollarla Suriye'ye geçtim. Örgüte katıldıktan sonra aşama aşama yükseldim. Ayrıldığım dönemde 60 kişilik örgüt militanlarından sorumlu komutan düzeyindeydim. Bu şekilde 2017 yılına kadar örgüt içerisinde faaliyette bulundum. Örgüt içerisindeyken pek çok kez PKK/PYD unsurları ve Suriye Devleti resmi unsurlarına karşı savaştım" dediği iddianamede yer aldı.

Elinde kılıç ile çekilen fotoğrafa yönelik soru üzerine İbni Muhammed'in "Elinde kılıç bulunan fotoğraftaki kişi benim. Fotoğrafın çekildiği esnada silahlı mücadele içerisindeydik. İnfaz görüntülerindeki eylemlerde ben kesinlikle bulunmadım. 2017 yılında Suriye'de bulunduğum bir eve yapılan hava saldırısında yaralandım. Bunun üzerine örgütten ayrıldım. Ayrıldıktan sonra Türkiye'ye geldim ve yaklaşık 4 yıldır Türkiye'de bulunuyorum. Türkiye'de bulunduğum süre içerisinde hiçbir eyleme ve suça karışmadım. Üzerime atılı suçlamayı bu anlamda kabul etmiyorum" şeklinde ifade verdiği iddianamede yer aldı..

İddianamede Muhammed'in sahte pasaport kullandığını söylediği belirtilerek 60 kişilik örgüt militanlarından sorumlu komutan olması nedeniyle silahlı terör örgütü yönettiği aktarıldı.

Ahmed Süleyman İbni Muhammed'in 'resmi belgede sahtecilik' ile 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçlarından 17 yıldan 27,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Kabul edilen iddianame ile sanığın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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