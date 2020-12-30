İstanbul'da yakılarak öldürülen öğretim görevlisi Aylin Sözer'in öğrencilerine yaptığı konuşma ortaya çıktı | Video
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Maltepe'de eski sevgilisi olduğu öne sürülen Kemal Delbe tarafından boğazı kesildikten sonra yakılarak öldürülen öğretim görevlisi Aylin Sözer'in mezun ettiği öğrencilerine yaptığı konuşma ortaya çıktı. Aylin Sezer'in öğrencilerine "Ben bu mesleği ne kadar büyük aşkla yapıyorsam eminim siz de aynı aşkla yapacaksınız" dediği görülüyor.