Video Haber İstanbul'da yakılarak öldürülen öğretim görevlisi Aylin Sözer'in öğrencilerine yaptığı konuşma ortaya çıktı | Video

İstanbul'da yakılarak öldürülen öğretim görevlisi Aylin Sözer'in öğrencilerine yaptığı konuşma ortaya çıktı | Video

İstanbul'da yakılarak öldürülen öğretim görevlisi Aylin Sözer'in öğrencilerine yaptığı konuşma ortaya çıktı | Video
30.12.2020 | 01:13

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul'da yakılarak öldürülen öğretim görevlisi Aylin Sözer'in öğrencilerine yaptığı konuşma ortaya çıktı | Video 01:37
İstanbul'da yakılarak öldürülen öğretim görevlisi Aylin Sözer'in öğrencilerine yaptığı konuşma ortaya çıktı | Video 30.12.2020 | 01:13
38 yeni ambulans Şanlıurfa’ya ulaştı | Video 00:39
38 yeni ambulans Şanlıurfa’ya ulaştı | Video 30.12.2020 | 00:02
Evladı kaçırılan anne HDP önünde haykırdı: Benim Ceylan'ımın özgürlüğü nerede? | Video 00:29
Evladı kaçırılan anne HDP önünde haykırdı: Benim Ceylan'ımın özgürlüğü nerede? | Video 29.12.2020 | 22:52
Çin aşısı Türkiye’ye geliyor! İşte aşıyı taşıyan uçaktan ilk görüntüler | Video 02:44
Çin aşısı Türkiye’ye geliyor! İşte aşıyı taşıyan uçaktan ilk görüntüler | Video 29.12.2020 | 21:54
Koronavirüs aşıları yola çıktı! İşte aşıyı taşıyan uçaktan ilk görüntüler | Video 02:43
Koronavirüs aşıları yola çıktı! İşte aşıyı taşıyan uçaktan ilk görüntüler | Video 29.12.2020 | 21:41
Çin'den gelen aşıları getiren THY pilotlarından anlamlı mesaj! | Video 00:12
Çin'den gelen aşıları getiren THY pilotlarından anlamlı mesaj! | Video 29.12.2020 | 21:17
Son dakika: SBK Holding'e yönelik operasyonda dikkat çeken görüntüler! | Video 01:30
Son dakika: SBK Holding'e yönelik operasyonda dikkat çeken görüntüler! | Video 29.12.2020 | 20:44
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merakla beklenen rakamları açıkladı! 29 Aralık koronavirüs tablosu vaka sayısı! | Video 03:25
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merakla beklenen rakamları açıkladı! 29 Aralık koronavirüs tablosu vaka sayısı! | Video 29.12.2020 | 20:06
CHP’de taciz ve tecavüzden sonra kadına şiddet | Video 00:19
CHP’de taciz ve tecavüzden sonra kadına şiddet | Video 29.12.2020 | 19:52
Yakılarak katledilen Aylin Sözer'in katıldığı programda 'şiddetle' ilgili sözleri ortaya çıktı! | Video 00:49
Yakılarak katledilen Aylin Sözer'in katıldığı programda 'şiddetle' ilgili sözleri ortaya çıktı! | Video 29.12.2020 | 17:58
CHP heyetinden Selahattin Demirtaş'a cezaevinde ziyaret | Video 01:32
CHP heyetinden Selahattin Demirtaş'a cezaevinde ziyaret | Video 29.12.2020 | 17:28
Son dakika! Türkiye ile İngiltere arasında tarihi Serbest ticaret anlaşması' canlı yayında imzalandı | Video 08:46
Son dakika! Türkiye ile İngiltere arasında tarihi Serbest ticaret anlaşması' canlı yayında imzalandı | Video 29.12.2020 | 15:35
Okan Müderrisoğlu 'AİHM’in çelişkileri karşısında Türk yargısının duruşu' 04:16
Okan Müderrisoğlu 'AİHM’in çelişkileri karşısında Türk yargısının duruşu' 29.12.2020 | 15:28
Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ortak basın toplantısı | Video 20:35
Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ortak basın toplantısı | Video 29.12.2020 | 14:18
Salih Tuna 'Erkek dövmek sanatı' 04:39
Salih Tuna 'Erkek dövmek sanatı' 29.12.2020 | 12:50
Mehmet Barlas 'Ermenistan da Yunanistan da sanki savaş çıkarmaya hevesliler' 02:59
Mehmet Barlas 'Ermenistan da Yunanistan da sanki savaş çıkarmaya hevesliler' 29.12.2020 | 12:47
2021 yılı emlak vergisi ve MTV tutarları belli oldu | Video 00:55
2021 yılı emlak vergisi ve MTV tutarları belli oldu | Video 29.12.2020 | 12:03
Haşmet Babaoğlu 'Sırada “yeni sürüm” mü var?' 02:55
Haşmet Babaoğlu 'Sırada “yeni sürüm” mü var?' 29.12.2020 | 11:52
Mahmut Övür 'FETÖ ve Roboski tuzağı' 04:35
Mahmut Övür 'FETÖ ve Roboski tuzağı' 29.12.2020 | 11:49
Hasan Basri Yalçın 'Libya yeniden hareketlenir mi?' 03:54
Hasan Basri Yalçın 'Libya yeniden hareketlenir mi?' 29.12.2020 | 11:46

Maltepe'de eski sevgilisi olduğu öne sürülen Kemal Delbe tarafından boğazı kesildikten sonra yakılarak öldürülen öğretim görevlisi Aylin Sözer'in mezun ettiği öğrencilerine yaptığı konuşma ortaya çıktı. Aylin Sezer'in öğrencilerine "Ben bu mesleği ne kadar büyük aşkla yapıyorsam eminim siz de aynı aşkla yapacaksınız" dediği görülüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA