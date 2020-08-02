Video Haber İstanbul’da yaşanan feci kazalar kamerada | Video

İstanbul’da yaşanan feci kazalar kamerada | Video

İstanbul’da yaşanan feci kazalar kamerada | Video
02.08.2020 | 19:18

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İstanbul’un çeşitli ilçelerinde dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu otomobil ve motosiklet sürücülerinin yaralandığı çok sayıda kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler arasındaki bir kazada, çarpmanın etkisiyle savrulan aracın kaldırımda yürüyen kişiyi teğet geçtiği anlar kameralara yansırken bir başka kazada ise otomobile çarpan motosikletlinin havya fırladığı görülüyor.

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