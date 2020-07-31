İstanbullular bayramda plajlara akın etti! Yoğunluk böyle görüntülendi... | Video

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar sıcak havayı da fırsat bilerek sahillere akın etti. Sabah saatlerinden itibaren plajda büyük yoğunluk yaşandı. Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı'na denize giren kalabalık havadan görüntülendi.