İstanbullular bayramda plajlara akın etti! Yoğunluk böyle görüntülendi... | Video
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Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar sıcak havayı da fırsat bilerek sahillere akın etti. Sabah saatlerinden itibaren plajda büyük yoğunluk yaşandı. Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı'na denize giren kalabalık havadan görüntülendi.