İstanbullunun ulaşım çilesi! Metro arızalandı, vatandaş isyan etti: Beceremiyorsunuz | Video

İstanbul'da CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik arıza meydana geldi. Yolcular, seferlerin gecikmeli ve aktarmalı yapılması dolayısıyla Kağıthane Nurtepe istasyonunda uzun süre beklemek zorunda kaldı. İsyan eden bir vatandaş, "Bu işi beceremiyorsunuz, yürütemiyorsunuz. 'Biz yapamıyoruz bu işi.' deyin." sözleriyle duruma tepki gösterdi.