“İstanbul’un nüfus artış hızı durdu, taksi verimliliğini arttırmak gerek” | Video

İstanbul’da 2019 yılından bu yana nüfus artışnın fazla olmadığını belirten Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi / Ulaştırma Ana Bilim Dalı üyesi Prof. Dr. Halit Özen, İstanbul’da 17 bin 395 taksi var. İlave bin tane daha minibüsten dönüştürülüp eklendi, 18 bin oldu. Dolayısıyla yüzde 10’luk bir iyileştirme sanki piyasaya bin 800 tane taksi sürmüşsünüz gibi bir oldu Taksi sayısını arttırmak değil verimliliğini arttırmak gerek” dedi.