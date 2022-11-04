İşte 6'lı masanın ilk icraatı! "Yazı fontunu belirledik" | Video

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6'lı masa ilk icraatına imza attı. Gelişmeyi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan duyurdu. Bir canlı yayına katılan Babacan, yazı fontu, puntosu, kenar boşlukları ve kullanılacak dilin belirlendiğini söyledi. Babacan, Almanya ve Hollanda gibi başarılı bir model olacaklarının da altını çizdi.