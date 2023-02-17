İşte banka ve şirketlerin kâr rakamlarına göre dikkat çeken tablo: Ne kadar kazandılar ne kadar yardım yaptılar? | Video
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye destek yağdı. Merkez Bankası öncülüğünde kamu bankaları bölgeye rekor bağışta bulundu. Bazı banka ve şirketlerin ise kar rakamlarına göre yaptığı yardım miktarları dikkat çekti. İşte Türkiye'deki büyük banka ve şirketlerin yardım miktarları...
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