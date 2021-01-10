Video Haber İşte Canan Kaftancıoğlu gerçekleri | Video

İşte Canan Kaftancıoğlu gerçekleri | Video

İşte Canan Kaftancıoğlu gerçekleri | Video
10.01.2021 | 15:24

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CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin geçmişte verdiği mesajlar, parti içindeki hâkim kesimin milli bir soruna dönüştüğünün ispatı. İşte darbeye "tiyatro", devlete "seri katil" diyen Canan Kaftancıoğlu'nun geçmişteki skandal açıklamaları ve karanlık sicili...

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