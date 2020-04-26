İşte corona virüsün görülmediği yerler... Corona virüsü neden oralarda yaşayamıyor? | Video

Çin'de ortaya çıkan ve dünyada ölümlere sebep olmaya devam corona virüsü salgınının (Covid 19) henüz tamamen tüm dünyaya yayılmadığı ortaya çıktı! Ölümcül corona virüsü salgını neden bazı yerlerde görülmüyor? İşte corona virüsün (Covid 19) henüz görülmediği yerler....