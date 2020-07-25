İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği Amasya Çevreyolu | Video
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İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği 30 dakika süren güzergahı 7-8 dakikaya indiren akaryakıttan yıllık 110 milyon tasarruf sağlanacak olan Amasya Çevreyolu...