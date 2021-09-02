İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKINCI TİHA'daki mesajı
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Türkiye'nin savunma sanayisindeki gözbebeklerinden İHA/SiHA'lara bir yenisi daha eklendi. İlk uçuşunu 6 Aralık 2019’da gerçekleştiren Bayraktar AKINCI TİHA’nın güvenlik güçlerine teslimatı 29 Ağustos'ta yapılan törenle tamamlandı. AKINCI TİHA'daki bir detay ise dikkat çekti. Başkan Erdoğan'nın mesajı, Bayraktar AKINCI TİHA'nın gömülü yazılımına eklendi. TİHA'lar tüm uçuşlarda bu mesajın yer aldığı yazılım ile görev yapıyor.