İşte FETÖ'nün terör karargahı: Hainlerin ini böyle görüntülendi | Video
FETÖ, 15 Temmuz günü alçak bir darbe girişimine kalkıştı. Türk milleti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı sonrası destansı bir direniş ile alçak kalkışmayı püskürttü. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve AHaber hain örgütün terör karargahını görüntüledi, son bilgileri ve detayları aktardı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:10
İşte FETÖ'nün terör karargahı: Hainlerin ini böyle görüntülendi | Video 16.07.2024 | 10:59
04:17
2024-YKS sonuçları açıklandı | Video 16.07.2024 | 08:51
05:35
06:06
Başkan Erdoğan'ın konakladığı otel, 15 Temmuz'un izlerini koruyor | Video 15.07.2024 | 14:12
00:40
00:40
03:14
00:49
Kıskaç-22 operasyonlarında 74 FETÖ şüphelisi yakalandı | Video 15.07.2024 | 12:50
13:54
03:04
Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda Kur'an tilaveti! | Video 15.07.2024 | 12:08
08:43
03:51
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti | Video 15.07.2024 | 10:13
03:51
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti | Video 15.07.2024 | 09:53
09:01
02:24
00:56
09:53
Bakan Kurum: '2025 yılında evine girmeyen tek depremzede kalmayacak' | Video 14.07.2024 | 15:41
02:39
Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırgan etkisiz hale getirildi 14.07.2024 | 02:58
19:02
Başkan Erdoğan: 15 Temmuz ruhuna sahip çıkacağız 13.07.2024 | 18:59