İşte FETÖ'nün terör karargahı: Hainlerin ini böyle görüntülendi | Video

FETÖ, 15 Temmuz günü alçak bir darbe girişimine kalkıştı. Türk milleti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı sonrası destansı bir direniş ile alçak kalkışmayı püskürttü. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve AHaber hain örgütün terör karargahını görüntüledi, son bilgileri ve detayları aktardı.