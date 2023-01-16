Video Haber İşte Karadeniz Gazını evlere getirecek boru hattı! | Video
İşte Karadeniz Gazını evlere getirecek boru hattı! | Video

İşte Karadeniz Gazını evlere getirecek boru hattı! | Video

16.01.2023 | 22:37

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçekler gün gibi ortadayken, güneş balçıkla sıvanmaz. İşte Karadeniz gazını evlerimize getirecek boru hattı..." dedi.

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