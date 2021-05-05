Video Haber İşte komandoların harekat alanı | Video

İşte komandoların harekat alanı | Video

İşte komandoların harekat alanı | Video
05.05.2021 | 19:20

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23 Nisan 2021'de Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ederken, A Haber de 'Komandoların Harekat Alanını ‘Akşam Ajansı’nda anlattı.

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