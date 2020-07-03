İşte Mehmetçik’in merhameti! Mehmetçik yavru köpeği salladı, izlenme rekorları kırdı | Video

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Mehmetçik’in siperde yavru bir köpeği ayaklarında salladığı görüntüyü paylaşınca görüntü, sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Çoğu kişi Peygamber Ocağı olan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin merhametinden, şevkatinden söz ederek görüntüyü çok sempatik buldu. İşte o görüntü: