İşte o hain! Terörist Ahlam’ı bu araçla kaçıracaktı | Video

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Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki hain terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir’i Yunanistan’a kaçırmakla görevlendirilen iki kişiden biri olan Ahmed Jarkas’ın olaydan sonra Ahlam Albashir’i kaçırmayı planladığı araca bindiği anların yansıdığı güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. “Göçmen Kaçakçısı” olan ve gözaltına alınan Ahmed Jarkas’ın da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki yasal işlemleri devam ediyor.