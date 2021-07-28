Video Haber İstifa eden CHP Kadın Kolları Başkanı Bakkal: "Yanlış giden oluşumun içerisinde görev almak istemedim" | Video

İstifa eden CHP Kadın Kolları Başkanı Bakkal: "Yanlış giden oluşumun içerisinde görev almak istemedim" | Video

İstifa eden CHP Kadın Kolları Başkanı Bakkal:
28.07.2021 | 10:56

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Engin Ardıç | Roma mızrağı 02:43
Engin Ardıç | Roma mızrağı 28.07.2021 | 11:22
İstifa eden CHP Kadın Kolları Başkanı Bakkal: Yanlış giden oluşumun içerisinde görev almak istemedim | Video 03:46
İstifa eden CHP Kadın Kolları Başkanı Bakkal: "Yanlış giden oluşumun içerisinde görev almak istemedim" | Video 28.07.2021 | 10:56
SON DAKİKA: Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen Ailesi cinayetinde '100 Bin TL' detayı 03:17
SON DAKİKA: Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen Ailesi cinayetinde '100 Bin TL' detayı 28.07.2021 | 10:23
SON DAKİKA: FETÖ'nün haberleşme uygulaması ByLock'un lisans sahibi tutuklandı 02:53
SON DAKİKA: FETÖ'nün haberleşme uygulaması ByLock'un lisans sahibi tutuklandı 28.07.2021 | 10:30
Son dakika! CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a soruşturma | Video 02:18
Son dakika! CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a soruşturma | Video 28.07.2021 | 10:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz Gazı'nın ilk yakma törenine video konferans ile katılacak 02:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz Gazı'nın ilk yakma törenine video konferans ile katılacak 28.07.2021 | 09:19
MSB'den acı haber: 2 asker şehit | Video 02:30
MSB'den acı haber: 2 asker şehit | Video 27.07.2021 | 23:13
Güngören'de yıkılma tehlikesi olan bina boşaltıldı | Video 02:34
Güngören'de yıkılma tehlikesi olan bina boşaltıldı | Video 27.07.2021 | 23:11
SON DAKİKA | 27 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 01:59
SON DAKİKA | 27 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 27.07.2021 | 20:08
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Arhavi'nin temizliği yüzde 95 oranında bitti | Video 10:38
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Arhavi'nin temizliği yüzde 95 oranında bitti | Video 27.07.2021 | 19:39
Başkan Erdoğan Angola Cumhurbaşkanı ile düzenlenen ortak basın toplantısında duyurdu! Hedefimiz 500 milyon dolar | Video 09:41
Başkan Erdoğan Angola Cumhurbaşkanı ile düzenlenen ortak basın toplantısında duyurdu! Hedefimiz 500 milyon dolar | Video 27.07.2021 | 19:04
Okan Müderrisoğlu | Tunus... Eski Türkiye ve bugünün farkı! 03:53
Okan Müderrisoğlu | Tunus... Eski Türkiye ve bugünün farkı! 27.07.2021 | 17:12
Türk Yıldızları'ndan Bursa'da muhteşem gösteri 00:45
Türk Yıldızları'ndan Bursa'da muhteşem gösteri 27.07.2021 | 15:27
Mahmut Övür | HDP neden öfkeli, CHP neden rahat? 04:15
Mahmut Övür | HDP neden öfkeli, CHP neden rahat? 27.07.2021 | 16:33
Hasan Basri Yalçın | ‘Arap Baharı’ ve Tunus 03:23
Hasan Basri Yalçın | ‘Arap Baharı’ ve Tunus 27.07.2021 | 16:30
Halk TV'de canlı yayında skandal 'Türk Ordusu' açıklaması 00:16
Halk TV'de canlı yayında skandal 'Türk Ordusu' açıklaması 27.07.2021 | 16:19
Yavuz Donat | Destan şehir 06:18
Yavuz Donat | Destan şehir 27.07.2021 | 16:13
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola Cumhurbaşkanı'nı törenle karşıladı 09:12
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola Cumhurbaşkanı'nı törenle karşıladı 27.07.2021 | 16:06
Haşmet Babaoğlu | Zenginler, devletlerle uzayda yarışıyor 03:06
Haşmet Babaoğlu | Zenginler, devletlerle uzayda yarışıyor 27.07.2021 | 13:51
Mehmet Barlas | Aşı savaşlarının darbe gerekçesi olduğunu da gördük ya... 02:16
Mehmet Barlas | Aşı savaşlarının darbe gerekçesi olduğunu da gördük ya... 27.07.2021 | 13:49

CHP Kırıkkale Kadın Kolları Başkanı Serpil Bakkal, görevinden ve parti üyeliğinden istifa etti. Bakkal, CHP’de yanlış giden bir oluşumun içerisinde görev almak istemediğini belirtti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırıkkale Kadın Kolları Başkanı Serpil Bakkal görevinden istifa etti. E-Devlet üzerinden parti üyeliğinden de istifa eden Bakkal, CHP içerisinde yanlış giden bir oluşumun içerisinde yer almak istemediğini söyledi. 2020 yılının mart ayında seçimle CHP Kadın Kolları İl Başkanlığı görevine geldiğini belirten Bakkal, "Bu görevim süresince genel merkezden ve örgütümden verilen her türlü görevi tamamladım. Son zamanlar gelişen bazı olaylar karşısında bu oluşumun içinde görev almak istemiyorum. Kendi kararımla gidip istifamı verdim. 15 Temmuz itibarıyla genel merkeze istifamı elden verdim. Neden istifa ettiğimin gerekçelerini yazarak bildirdim. Son zamanlarda oluşan örgütümden destek alamamam, çalışmalarımda zorlandığım için bu kararı vermek zorunda kaldım" dedi.

"SİZ YOKSANIZ BİZ DE BURADA OLMAYIZ DİYENLER VAR"
Hem görevinden hem de CHP üyeliğinden istifa ettiğini ifade eden Bakkal, istifadaki en büyük etkenin CHP'de yanlış giden bir oluşumun içerisinde görev almak istememesi ve rahat çalışamaması olduğunu dile getirerek, "Ya arkamdan çekildim ya paçamdan çekildim, kendi istediğim gibi görev yapamadım. Üyelerimi de, kadın kolları ilçe başkanlarını ben çok çalışarak atadım. 'Sizinle çalışmak için biz bunu kabul etmiştik. Ama siz yoksanız biz de burada olmayız' diyen ilçe başkanlarım var" diye konuştu.

"ÖZEL EŞYALARIMI DAHİ ALAMADIM"
Parti binasındaki odasından özel eşyalarını da alamadığını aktaran Bakkal, "İstifamı ettikten sonra il yöneticisi arkadaşımı çağırarak tutanak tutarak partimin anahtarını, odamın anahtarını, dolaplarımın anahtarını teslim etmeme rağmen henüz özel eşyalarımı alamadım. İstifa ettikten sonra ben partiye gitmek istemedim. Arkadaşıma görev verdim benim odamı açıp özel eşyalarımı alması için ama kapının anahtarları değiştiği için o da eşyalarımı alamadı. Şu an özel eşyalarımı da alamadım. Şu an itibarıyla da hiçbir partiye geçiş söz konusu değil. Ama siyasete noktayı koymadım, inşallah ileriki dönemlerde sahalarda çalışmayı ben çok seviyorum" şeklinde konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA