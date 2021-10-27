Video Haber İstihbarat ve Mali polisten Buca Belediyesi’ne operasyon: 11 gözaltı | Video
İstihbarat ve Mali polisten Buca Belediyesi’ne operasyon: 11 gözaltı | Video

İstihbarat ve Mali polisten Buca Belediyesi’ne operasyon: 11 gözaltı | Video

27.10.2021 | 10:28

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İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından Buca Belediyesi’ne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Çöp ve katı atık ihalelerinde devleti 17.5 milyon lira kamu zararına uğratan 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 11 şüpheli gözaltına alınırken, 4 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalarda, elde edilen bilgilerin ve evrakların incelenmesi, MASAK ve bilirkişi raporları doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı. Buca Belediyesi'nde düzenlenen çöp ve katı atık ihaleleri kapsamında "ihaleye fesat karıştırma', 'edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'zimmet ve akaryakıt hırsızlığı" konuları ile ilgili paravan şirketler kurularak devletin 17,5 milyon lira kamu zararına uğratıldığı polis ekipleri tarafından tespit edildi. Bu kapsamda paravan şirket sahipleri, çalışanları ve Buca Belediyesi'nde görevli personellerin de aralarında bulunduğu 15 şüpheliye yönelik gözaltı kararı çıkartıldı. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Atilla K., Berat A., Bayram A., Metin T., Fevzi K., Bahar A., Cemal Y., Cahit K., Murat K., Vahdettin Ö., Mehmet Fatih B. isimli 11 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

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