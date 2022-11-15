İstiklal Caddesi'nde İYİ parti heyetine tepki: “Sabahtan beri hepiniz gülüyorsunuz, utanın, bugün ağlanır” | Video
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İstiklal Caddesi'nde saldırı bölgesine çiçek bırakan İYİ Parti heyetinde gülenlere tepki gösteren bir vatandaş, “Sabahtan beri hepiniz gülüyorsunuz, utanın be bugün ağlanır, bugün gülünür mü?” diyerek tepki gösterdi.