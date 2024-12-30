Video Haber İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla bağlantılı 2 şüpheli yakalandı | Video
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla bağlantılı 2 şüpheli yakalandı | Video

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla bağlantılı 2 şüpheli yakalandı | Video

30.12.2024 | 09:31

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de 6 kişinin ölümü, 81 kişinin yaralanması ile sonuçlanan bombalı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, sıcak bir gelişme yaşandı. Bombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu PKK/YPG mensubu Ahlam Albashir'in Türkiye'ye geçişine yardım eden ve yaşam malzemesi tedarik ederek barınma ihtiyacını karşılayan, İstanbul'a intikallerini sağlayan ve kaçakçılık faaliyetlerinde bulunan 2 terör şüphelisi yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

SALDIRININ BİR NUMARALI FAİLİNİN TÜRKİYE'YE GEÇİŞİNİ SAĞLAMIŞLAR
Yürütülen soruşturma çerçevesinde geçmiş dönemlerde PKK/KCK-TM (Türkiye Meclisi) yapılanmasında sözde siyasi ve ideolojik eğitim alan örgüt mensupları içerisinden seçilerek, İstanbul'da silahlı eylem ve sabotaj eğitimine alınan bir hücre tespit edildi. Söz konusu PKK hücresinin, 13 Kasım 2022'de Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırının faillerinden olan Suriye uyruklu PYD üyesi Ahlam Albashir isimli teröristin Türkiye'ye geçişini sağladıkları ve yaşam malzemesi tedarik ederek, barınma ihtiyacını karşıladıkları anlaşıldı. Adı geçen 2 PKK'lının, eylemin kilit ismini Suriye sınırından İstanbul'a intikallerini sağladıkları ve kaçakçılık faaliyetlerinde bulundukları belirtildi. 2 şüpheli polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına zanlılar sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürüldü.

ÖRGÜTE YÖNELİK 4 İLDE REHİNE OPERASYONU: 11 GÖZALTI
İstiklal Caddesi failiyle bağlantılı zanlıların emniyetteki sorgusu devam ederken, örgüte yönelik İstanbul merkezli 4 ilde rehine operasyonu düzenlendi. 23 Aralık'ta Beyoğlu'nda F.K. isimli bir kişinin PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün gençlik yapılanması tarafından rehin alındığı ve silahla tehdit edildiği belirtildi. F.K.'yı zorla alıkoyan ve söz konusu ilçede örgütün gençlik yapılanması saflarında yer alarak geçmişte PKK/KCK adına faaliyetlerde bulunan şüphelilere yönelik İstanbul, Adana, Diyarbakır ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 11 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Zanlılara ait adreslerdeki aramalarda ise yasaklı yayın, Airsoft tabanca ve şahıslara ait dijital materyallere el konuldu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıyla bağlantılı 2 şüpheli yakalandı | Video 01:55
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla bağlantılı 2 şüpheli yakalandı | Video 30.12.2024 | 09:31
TSK’dan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör inlerine darbe | Video 01:20
TSK’dan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör inlerine darbe | Video 29.12.2024 | 14:13
AK Parti İstanbul’da kongre maratonu başladı | Video 07:35
AK Parti İstanbul'da kongre maratonu başladı | Video 29.12.2024 | 10:40
Başkan Erdoğan’ı duygulandıran tabloyu milim milim işleyen Behzat usta 56 yıldır ahşaba şekil veriyor | Video 05:07
Başkan Erdoğan'ı duygulandıran tabloyu milim milim işleyen Behzat usta 56 yıldır ahşaba şekil veriyor | Video 29.12.2024 | 09:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BTSO Ekonomiye Değer Katanlar 49. Ödül Töreni’nde konuştu 18:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BTSO Ekonomiye Değer Katanlar 49. Ödül Töreni'nde konuştu 28.12.2024 | 20:15
Okan Müderrisoğlu | Atatürk’ün değeri... Fidan’ın mesajları... Erdoğan’In hak ettiği ödül! 03:46
Okan Müderrisoğlu | Atatürk'ün değeri... Fidan'ın mesajları... Erdoğan'In hak ettiği ödül! 28.12.2024 | 15:47
Mahmut Övür | ’Karşında genel başkan var, böyle konuşamazsın...’ 04:07
Mahmut Övür | 'Karşında genel başkan var, böyle konuşamazsın...' 28.12.2024 | 15:44
Bercan Tutar | Yeni dünyanın yeni sancağı: Pax-Ottomana 04:31
Bercan Tutar | Yeni dünyanın yeni sancağı: Pax-Ottomana 28.12.2024 | 15:42
Melih Altınok | Mezhep solculuğu 04:57
Melih Altınok | Mezhep solculuğu 28.12.2024 | 15:39
Salih Tuna | Çok mu zor? 04:37
Salih Tuna | Çok mu zor? 28.12.2024 | 15:36
Başkan Erdoğan’dan Bursa’da net mesaj: Fırsatçıların üstesinden geleceğiz: Refah kaybını ortadan kaldıracağız | Video 41:04
Başkan Erdoğan'dan Bursa'da net mesaj: "Fırsatçıların üstesinden geleceğiz: Refah kaybını ortadan kaldıracağız" | Video 28.12.2024 | 15:08
SON DAKİKA: DEM Parti heyeti İmralı Adası’nda | Video 06:32
SON DAKİKA: DEM Parti heyeti İmralı Adası'nda | Video 28.12.2024 | 12:10
Son Dakika: Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole devrildi! Çok sayıda ekip sevk edildi | Video 01:36
Son Dakika: Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi! Çok sayıda ekip sevk edildi | Video 28.12.2024 | 10:57
TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci’den Gazze için 1 Ocak çağrısı 32:15
TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci'den Gazze için 1 Ocak çağrısı 28.12.2024 | 00:22
Irak’ın Kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi | Video 00:41
Irak’ın Kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi | Video 27.12.2024 | 16:34
Dilek Güngör | Rize’de petrol sondajı başlıyor 07:10
Dilek Güngör | Rize'de petrol sondajı başlıyor 27.12.2024 | 15:41
Melih Altınok | Suriye Devleti PKK’ya izin vermeyecek, darısı başımıza! 05:24
Melih Altınok | Suriye Devleti PKK'ya izin vermeyecek, darısı başımıza! 27.12.2024 | 15:24
Mahmut Övür | ‘Rejim kızlarımızın namusunu çiğnediğinde neredeydiniz?’ 04:31
Mahmut Övür | ‘Rejim kızlarımızın namusunu çiğnediğinde neredeydiniz?’ 27.12.2024 | 15:22
Hilal Kaplan | Soykırımcıların cüreti 03:12
Hilal Kaplan | Soykırımcıların cüreti 27.12.2024 | 15:19
Her koğuşta 200 mahkum kalıyordu... A Haber Mezze Hapishanesi’nde | Video 08:41
Her koğuşta 200 mahkum kalıyordu... A Haber Mezze Hapishanesi'nde | Video 27.12.2024 | 11:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA