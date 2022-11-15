İstiklal teröristi böyle yakalandı! İşte tüm detaylar | Video

İstiklal Caddesi'ndeki alçak saldırının faili Ahlam Albashir'in izi 1200 kamerayla sürüldü. Saldırganın önce Esenler'e, ardından Küçükçekmece'ye gittiği belirlendi. Eşzamanlı olarak 21 adrese yapılan baskınlarda Ahlam Albashir ve saldırıyla bağlantılı 48 kişi yakalandı. Albashir, saldırı talimatını örgütün Kobani merkezinden aldığını ve 4 ay önce Bilal Hassan isimli bir kişiyle birlikte Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığını söyledi.