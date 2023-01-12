İsveç Büyükelçisi Herrström, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı | Video
İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, PKK/PYD-YPG yandaşlarınca dün Stockholm'de gerçekleştirilen terör propagandasıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve Türkiye'nin tepkisi iletildi.
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