Video Haber İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırı Bağdat’ta protesto edildi | Video
İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırı Bağdat’ta protesto edildi | Video

İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırı Bağdat’ta protesto edildi | Video

29.06.2023 | 19:02

İsveç’teki bir cami önünde Kur’an-ı Kerim’e yönelik yapılan saldırı, Irak’ın başkenti Bağdat’ta protesto edildi.

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