İşyerindeki dehşet anları saniye saniye kamerada! Patlamada ağır şekilde yaralandı
Konya’da bir işyerinde meydana gelen patlamada 24 yaşındaki Hakan Filiz ağır şekilde yaralandı. Patlama anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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