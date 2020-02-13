İtalya'da Venedik festivali başladı! Ortaya renkli görüntüler çıktı

Venedik renkli görüntülere sahne alıyor. İtalya'nın en önemli festivallerinden biri olan Venedik festivali başladı. Festival nedeniyle düzenlenen geçit törenine yüzlerce tekne katıldı. Tekneyi kullanan teknecilerin kıyafetleri dikkat çekti. Dünyaca ünlü maske ve kıyafetler giyilerek kutlanan festivalde kadın akrobat damga vurdu.