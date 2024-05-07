İtfaiye samanları tamamen yanmaktan kurtardı
Kırıkkale’nin Çullu öz mevkiinde Ömer Özdağan’a ait mandırada yangın çıktı. Saman balyalarının alev alev yangına müdahale eden Kırıkkale itfaiyesi, uzun çalışmaların ardından samanları tamamen yanmaktan kurtardı.
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