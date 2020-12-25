İtirafçı olan PKK'lı teröristten A Haber'e flaş açıklamalar! "HDP, PKK'nın siyasi koludur" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:42
04:50
01:37
Son dakika! Ankara'da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı | Video 25.12.2020 | 09:12
09:50
Son dakika: Ankara'dan yola çıkan 61 yeni ambulans İstanbul'a geldi | Video 25.12.2020 | 02:20
00:21
Son dakika: Ankara'dan yola çıkan 61 yeni ambulans İstanbul'a geldi | Video 25.12.2020 | 01:58
01:10
00:45
Atv dizisi Maraşlı’dan yeni tanıtım | Video 24.12.2020 | 23:35
00:50
15:57
00:45
37:12
02:53
20:50
30:55
08:19
09:33
Başkan Erdoğan'dan 3 önemli müze açılışı | Video 24.12.2020 | 19:40
01:09
Rusya’da yerel meclis toplantısında ‘dekolte’ krizi | Video 24.12.2020 | 19:04
03:28
Ajanslar son dakika duyurdu: İngiltere ve AB sonunda anlaştı | Video 24.12.2020 | 18:39
02:00
İtirafçı olan PKK’lı terörist A Haber’e konuştu. Örgütün iç yüzünü tüm detayları ile deşifre eden terörist, HDP ile ilgili bomba açıklamalarda bulundu. PKK’nın bittiğini dile getiren itirafçı, “Terör örgütü eve gitmek isteyenleri gizlice öldürdü. Ailesine kavuşmak isteyenleri korkuttular” dedi. HDP’nin PKK’nın siyasi uzantısı olduğunu açıkça ifade eden itirafçı, örgüt içindeki mide bulandıran uygulamaları tek tek A Haber’e anlattı. İşte o röportaj...